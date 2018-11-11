6 Maçlık Hasret Bitti

Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor
'u ilk yarıda Ayew ve Frey'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu skorla ligde 6 maç aradan sonra 3 puan aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada Şener'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı. 19. dakikada orta sahada rakiplerinden sıyrılan Isla'nın pasında sağ kanatta topu alan Ayew'in ceza yayı sağ tarafından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gitti. 1-0 24. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Eljif Elmas
'ın içeriye çevirdiği topta Frey'in topukla vuruşunu kaleci Haydar kontrol etti. 31. dakikada Valbuena'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Frey'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
62. dakikada Djalma Compos'un pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Harun ile karşı karşıya kalan Villafanez, topu Efecan'a verdi. Efecan'ın topu alır almaz vuruşunda ise kaleci Harun meşin yuvarlağı kornere çeldi. 77. dakikada Baino'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Papiss Cisse
'nin kafa vuruşunu kaleci Harun kornere gönderdi. 80. dakikada Benzia
'nın ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı Ayew'e atmak isterken araya Merih girdi ve tehlikeyi önledi.
KÜNYE
Stat: Ülker Hakemler: Alper Ulusoy
xx, Mustafa Emre
Eyisoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx Fenerbahçe: Harun xx, Şener xx (İsmail dk. 53 x), Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Isla xx, Eljif Elmas xxx, Valbuena xxx (Benzia dk. 64 x), Andre Ayew xxx, Frey xxx, Slimani xx (Mehmet Topal
dk. 84 ?) Yedekler: Berke, Reyes, Yiğithan, Barış, Mahsun Çapkın Teknik Direktör: Erwin Koeman Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, N'Sakala x, Merih x, Tzavellas x, Baino x, Maniatis x (Villafanez dk. 35 x), Ceyhun
x (Augusto dk. 78 ?), Efecan x (Bobo
dk. 73 ?), Junior Fernandes x, Djalma Campos
x, Papiss Cisse x Yedekler: İsmail, Kaan
, Cenk Ahmet
, Welinton, Taha, Hasan Teknik Sorumlu: Mustafa Camunak Goller: Andre Ayew (dk. 19), Frey (dk. 31) (Fenerbahçe) Sarı kartlar: İsmail, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Ceyhun, Merih (Aytemiz Alanyaspor)
(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/İHA)
Eljif Elmas,Aytemiz Alanyaspor,Fenerbahçe
11 Kasım 2018 Pazar 20:21