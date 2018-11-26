6 Maddede Metabolizmayı Canlandırmak Bizim Elimizde!

ODA SICAKLIĞINIZI DÜŞÜRÜN

Yapılan çalışmalara göre, serin bir odada, çok kalın olmayan pijamalarla uyumak vücudumuzda yer alan kahverengi yağ dokusu miktarını arttırıyor. Kahverengi yağ dokusunu nedir peki? Kabaca açıklayacak olursam; yağ doku olmasına rağmen vücudumuzda kas gibi davranan bir doku türüdür. Kas gibi davranmak demek vücuda kalori yaktırmak demek, unutmayın!

BİR FİNCAN KAHVE İÇMEYE NE DERSİN?

Kafein tüketimi ile metabolizma hızının arttığına ve tip 2 diyabet riskinin azaldığına dair çalışmalar mevcut. Ancak gün içinde çok fazla kafein tüketmek sinirlilik, mide bulantısı veya uykusuzluğa neden olabiliyor. Sağlıklı bir birey için, günde 2-3 fincanı aşmamakta fayda var.

STRES DÜZEYİNİZİ DÜŞÜRÜN!

Stresli zamanlarınızda aşırı yemek gibi bir alışkanlığınız olmasa bile aldığınız kalorileri vücudunuzun yakması daha zor hale gelebiliyor. 2014 yılında Ohio State Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, aynı besin gruplarını yedikten sonra 24 saatlik bir süre boyunca stres altına girdiklerini bildiren kadınların, strese girmeyen kadınlara kıyasla ortalama 104 kalori daha az yaktıkları tespit ediliyor. Bunun da 1 sene sonunda yaklaşık 5 kilo olarak döneceği bildirilen sonuçlar arasında. Stres, kortizol hormonunun salgılanmasını uyararak metabolizmanın kötüleşmesi ve uzun vadede obezite riskinin artmasına neden olan önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

İYİ BİR GECE UYKUSU UYUYUN

Uyku konusunda yeterli kaliteye ulaşılamadığında hem kadın hem de erkelerde metabolizmanın yavaşladığı gösterilmiştir. Uzmanlar bu durumu yine vücudun stres altındayken kortizol salgılamasıyla ilişkilendirmektedir. Araştırmalarda gece boyu aralıklı uykunun (sık sık uyandığınız bir uyku) 7 saat deliksiz uykuya kıyasla metabolizmanız için toparlayıcı olmadığı belirtilmektedir.

FİZİKSEL AKTİVİTENİZİ ARTTIRIN

Her türlü fiziksel aktivitenin hatta sadece 30 dakika boyunca yürümenin- metabolizmayı hızlandırdığı artık biliniyor. Kas kütlenizi arttırmanızın tek yolu onları doğru bir şekilde çalıştırmaktan geçiyor. Bunun için de fiziksel aktivite yapmalı ve doğru besinlerle kaslarınızı beslemelisiniz. Kas kütleniz ne kadar artarsa metabolizmanız da o derece hızlanacaktır.

BAHARATLI BİR ŞEYLER ATIŞTIRIN

Metabolizmanızı hızlandırmanın en lezzetli yollarından biri. Özellikle biberde, yoğun olarak bulunan kapsaisin maddesinin vücut ısısını yükselttiği ve yağ yakımını hızlandırdığı gösterilmiştir. Ancak bu etkinin çok çok abartılmaması gerektiğinin altını çizmekte fayda var. Kararında baharat kullanımı, metabolizma hızına katkıda bulunabiliyor ancak aşırı tüketimleri zarar verebilir. Hardal, wasabi gibi keskin yiyeceklerde bulunan izotiyosiyanatların kahverengi yağ dokusunu aktive etmesi ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olduğuna dair bazı kanıtlar bulunmuştur.