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6 mahkeme karantinaya alındı

Bakırköy Adliyesi'nde ilk Korona virüs vak'ası bir mahkemenin yazı işleri müdüründe tespit edildi.

26.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:10
6 mahkeme karantinaya alındı
Bakırköy Adliyesi'nde ilk Korona virüs vak'ası bir mahkemenin yazı işleri müdüründe tespit edildi. Hastalığın tespit edilmesinin ardından 6 mahkeme karantinaya alındı.
Bakırköy Adliyesi'nde ilk Korona virüs vak'ası 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan N.G.'de tespit edildi. Vak'anın tespit edilmesinin ardından 5. Sulh Hukuk Mahkemesi ile irtibatta olduğu 5 diğer mahkemenin personelleri 14 gün süre ile idari izinli sayıldı. Ayrıca 6 mahkeme karantinaya alındı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Bakırköy Adliyesi, Güncel

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