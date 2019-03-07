6 Mart 2019 Haberleri

<ul class='manset-list'><li><a href='/cumhurbaskani-erdogan-milli-takimin-yeni-teknik-11809754-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/cumhurbaskani-erdogan-dan-milli-takim-ve-senol_11809754_81_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımın Yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş'le İlgili Açıklamalarda Bulundu</span> </a></li><li><a href='/engin-altan-duzyatan-captain-america-ya-meydan-11809744-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/engin-altan-duzyatan-captain-america-ya-meydan_11809744_19_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Engin Altan Düzyatan, Captain America'ya Meydan Okudu!</span> </a></li><li><a href='/cumhurbaskani-erdogan-dan-aksener-e-bu-kadin-11809683-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/cumhurbaskani-erdogan-dan-aksener-e-bu-kadin_11809683_36_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Lideri Akşener'e: Bu Kadın Şirazeden Çıkmış</span> </a></li><li><a href='/emrah-in-oglu-tayfun-babasindan-helallik-istedi-11809650-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/emrah-in-oglu-tayfun-babasindan-helallik-istedi_11809650_60_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Emrah'ın Oğlu Tayfun, Babasından Helallik İstedi!</span> </a></li><li><a href='/feto-ile-adnan-oktar-arasinda-irtibat-saglayan-11809613-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/adnan-oktar-in-kilit-ismi-tutuklandi-feto-detayi_11809613_5_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>FETÖ ile Adnan Oktar Arasındaki Bağlantıyı Sağlayan İsim Tutuklandı</span> </a></li><li><a href='/cumhurbaskani-erdogan-dan-chp-lideri-kilicdaroglu-11809604-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/erdogan-dan-chp-lideri-kilicdaroglu-nun-sozlerine_11809604_62_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Sözlerine Sert Tepki</span> </a></li><li><a href='/gezi-parki-eylemleri-oncesi-mehmet-ali-alabora-11809590-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/alabora-nin-gezi-parki-eylemleri-oncesi-aldigi_11809590_56_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Gezi Parkı Eylemleri Öncesi Mehmet Ali Alabora'nın Mısır'da Saha Eğitimi Aldığı Ortaya Çıktı!</span> </a></li><li><a href='/ucuruma-yuvarlanan-otomobildeki-2-kisi-hayatini-11809518-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/kahreden-haberi-alinca-kosarak-geldiler_11809518_32_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>İki Gündür Kayıp Olan 2 Kişinin Cansız Bedeni 500 Metrelik Uçurumda Bulundu</span> </a></li><li><a href='/defne-samyeli-nin-buyuk-kizi-gonlunu-unlu-playboy-11809517-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/defne-samyeli-nin-kizi-capkin-is-adaminin-ogluna_11809517_23_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Defne Samyeli'nin Büyük Kızı Gönlünü Ünlü Playboy'un Oğluna Kaptırdı</span> </a></li><li><a href='/ak-parti-nin-adayi-yildirim-chp-nin-adayi-11809515-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/ak-parti-adayi-yildirim-chp-adayi-imamoglu-nun_11809515_48_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>AK Parti Adayı Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu'nun Çağrısına Yanıt Verdi</span> </a></li><li><a href='/maduro-almanya-buyukelcisini-istenmeyen-kisi-ilan-11809442-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/venezuela-dan-almanya-yi-sarsan-haber-ulkeyi_11809442_34_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Venezuela, Alman Büyükelçi'ye Ülkeyi Terk Etmesi İçin 48 Saat Süre Verdi</span> </a></li><li><a href='/umraniye-de-sokak-ortasinda-silahli-saldiri-11809417-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/istanbul-un-gobeginde-dehset-gozunu-kirpmadan_11809417_67_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>İstanbul'un Göbeğinde Yolda Yürüyen Adama Silahlı Saldırı! Olay Anı Kamerada</span> </a></li><li><a href='/dolarda-hareketli-anlar-yasaniyor-kritik-11809377-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/dolarda-hareketli-anlar-yasaniyor-kritik_11809377_31_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeyi Aştı</span> </a></li><li><a href='/milli-piyangodan-yilbasi-ikramiyesi-aciklamasi-11809318-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/70-milyonun-sahibi-hala-gizemini-koruyor_11809318_87_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Milli Piyangodan 'Yılbaşı İkramiyesi' Açıklaması</span> </a></li><li><a href='/bayraktar-iha-ukrayna-da-test-ucuslarina-11809314-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/ukrayna-dan-beklenen-aciklama-yakinda-basliyor_11809314_78_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Ukrayna Türkiye'den Satın Aldığı İHA'ları Test Edecek</span> </a></li><li><a href='/acun-ilicali-dan-seyma-nin-evini-satti-11809303-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/acun-ilicali-dan-seyma-subasi-na-buyuk-jest_11809303_74_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Acun Ilıcalı'dan 'Şeyma'nın Yaşadığı Evi Sattı' Haberlerine Açıklama Geldi!</span> </a></li><li><a href='/iki-ailenin-kavgasinda-cadde-savas-alanina-dondu-11809295-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/iki-ailenin-kavgasinda-ortalik-savas-alanina_11809295_92_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>İki Ailenin Kavgasında Cadde Savaş Alanına Döndü!</span> </a></li><li><a href='/milyonlarca-kamu-calisaninin-gozu-bu-toplantida-11809290-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/tarih-belli-oldu-milyonlarca-calisanin-gozu-bu_11809290_54_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Milyonlarca Kamu Çalışanının Gözü Bu Toplantıda</span> </a></li><li><a href='/rapci-ben-fero-spotify-da-dinlenme-rekoru-kirdi-11809258-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/turk-rapci-ben-fero-muzik-listelerini-alt-ust_11809258_76_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Rapçi Ben Fero, Spotify'da Dinlenme Rekoru Kırdı!</span> </a></li><li><a href='/muttefiklerimiz-s-400-aldiktan-sonra-rahatsiz-11809174-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/bakan-cavusoglu-ndan-abd-ye-sert-s-400-tepkisi_11809174_10_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Sert S-400 Tepkisi: Karışmayacaksın!</span> </a></li><li><a href='/son-dakika-kck-nin-turkiye-sorumlusu-sara-aktas-11809160-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/kck-nin-turkiye-sorumlusu-hakkinda-karar-verildi_11809160_26_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>KCK'nın Türkiye Sorumlusu Sara Aktaş'a 17 Yıl Hapis Cezası</span> </a></li><li><a href='/ak-parti-nin-ilk-disisleri-bakani-hukumet-suriye-11808993-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/ak-parti-nin-ilk-disisleri-bakani-hukumet-suriye_11808993_85_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı</span> </a></li><li><a href='/annesinin-bulunmasi-icin-muge-anli-nin-programina-11808934-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/annesinin-cansiz-bedenini-5-yil-sonra-gomdugunu_11808934_27_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Annesinin Bulunması İçin Müge Anlı'nın Programına Katılan Oğul, Cinayeti İtiraf Etti!</span> </a></li><li><a href='/cocuklari-intihara-surukleyen-momo-youtube-11808754-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/aileler-dikkat-bu-oyun-cocuklari-intihara_11808754_69_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Çocukları İntihara Sürükleyen Momo Oyunu Türkiye'ye de Sıçradı!</span> </a></li><li><a href='/unlu-sarkici-hande-yener-makyajsiz-haliyle-11808733-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/hande-yener-makyajsiz-haliyle-sasirtti_11808733_68_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Ünlü Şarkıcı Hande Yener, Makyajsız Haliyle Şaşırttı</span> </a></li><li><a href='/umraniye-de-korkunc-olay-annesini-beyzbol-11808655-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/annesini-olduren-lise-ogrencisi-cinayetin_11808655_77_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Lise Öğrencisi, Kız Arkadaşı Yüzünden Tartıştığı Annesini Beyzbol Sopasıyla Vurarak Öldürdü</span> </a></li><li><a href='/abd-den-buzlari-eritecek-aciklama-trump-erdogan-11808543-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/abd-den-gelen-son-aciklama-gerilen-ortami_11808543_16_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor</span> </a></li><li><a href='/esma-son-anda-olumden-kurtuldu-11808533-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/kiz-cocugunun-dehsete-dusuren-goruntusu_11808533_72_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Yola Fırlayan Kız Çocuğu, Ölümden Son Anda Kurtuldu! O Anlar Kamerada</span> </a></li><li><a href='/cumhurbaskani-erdogan-malatya-mitinginde-yaptigi-11808455-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/erdogan-yaptigi-gafi-fark-edip-aninda-duzeltti_11808455_14_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti</span> </a></li><li><a href='/mustafa-denizli-takimin-basinda-idmana-cikti-11808448-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/macta-rahatsizlanan-mustafa-denizli-takimin_11808448_59_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Maçta Rahatsızlanan Mustafa Denizli, Takımın Başında İdmana Çıktı</span> </a></li><li><a href='/chp-den-biji-mansur-yazisina-suc-duyurusu-11808442-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/biji-mansur-provokasyonun-arkasinda-gokcek-mi-var_11808442_80_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>CHP'den Biji Mansur Yazısına Suç Duyurusu: Yazıyı Yazan Gökçek'le Çalışmış</span> </a></li><li><a href='/son-dakika-erdogan-hicbir-yerde-hdp-ye-oy-11808440-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/cumhurbaskani-erdogan-dan-hdp-cikisi-teroristtir_11808440_76_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Erdoğan: Hiçbir Yerde 'HDP'ye Oy Veren Teröristtir' Demedim</span> </a></li><li><a href='/turkiye-nin-ilk-kuduz-antiserumu-eskisehir-de-11808405-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/bu-bir-ilk-yil-sonunda-uretilecek-milyonlarca_11808405_0_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Türkiye'nin İlk Kuduz Antiserumu Eskişehir'de Üretilecek</span> </a></li><li><a href='/balikesir-18-ay-aldigi-emekli-maasi-primleri-eksik-11808403-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/calistiginiz-is-yerinde-buna-dikkat-edin_11808403_44_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Çalıştığı Şirket Paravan Çıkınca Emekliliği İptal Edildi</span> </a></li><li><a href='/dilan-cicek-deniz-imdb-listesine-damga-vurdu-11808365-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/cukur-un-guzeli-imdb-listesini-alt-ust-etti_11808365_85_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Dilan Çiçek Deniz, IMDB'nin Starmetre Listesine Damga Vurdu</span> </a></li><li><a href='/oktay-vural-isim-vermeden-ak-partili-iki-ismi-11808314-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/isim-vermeden-ak-partili-iki-ismi-yerden-yere_11808314_36_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Oktay Vural, İsim Vermeden AK Partili İki İsmi Yerden Yere Vurdu</span> </a></li><li><a href='/digiturk-bayilerine-rekabet-sorusturmasi-11808228-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/digiturk-un-futbol-paketi-fiyatlarina-sorusturma_11808228_16_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Digiturk'e Rekabet Soruşturması</span> </a></li><li><a href='/sacilacak-6-ton-mesir-paketlenmeye-basladi-11808220-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/479-yillik-gelenek-icin-gece-gunduz-calisiyorlar_11808220_15_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Manisalı 15 Kadın Halka Saçılacak 6 Ton Mesir Macunu İçin Gece Gündüz Çalışıyor</span> </a></li><li><a href='/iki-unlu-komedyen-ayni-albumde-11808189-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/unlu-komedyenlerden-hayranlarina-buyuk-surpriz_11808189_6_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>İki Ünlü Komedyen Ata Demirer ve Şafak Sezer Aynı Albümde Şarkı Söyledi</span> </a></li><li><a href='/bddk-acikladi-1-5-milyon-tl-den-5-milyon-tl-ye-11808168-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/06/nefes-aldiracak-gelisme-5-milyon-tl-ye-cikarildi_11808168_5_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>KOBİ Değer Kredisinde Kullandırılabilecek Azami Miktar 5 Milyon TL'ye Çıkarıldı</span> </a></li></ul>