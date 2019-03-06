6 Mart Çarşamba Dha Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ<br><br>11.00 Atiker Konyaspor maçı öncesi çalışmalar sürecek.<br><br>FENERBAHÇE<br><br>Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.<br><br>GALATASARAY<br><br>Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.<br><br>MEDİPOL BAŞAKŞEHİR<br><br>Dünü izinli geçiren takım, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.<br><br>ŞAMPİYONLAR LİGİ <br><br>23.00 Paris Saint-Germain (2) - (0) Manchester United<br><br>23.00 Porto (1) - (2) Roma (Cüneyt Çakır yönetecek)<br><br>TFF 2. ve 3. Lig'de 23. hafta maçları oynanacak.<br><br>BASKETBOL<br><br>FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16<br><br>22.00 Brose Baskets Bamberg - Banvit<br><br>22.30 JSF Nanterre 92 - Beşiktaş Sompo Japan<br><br>FIBA Avrupa Kupası Son 16<br><br>20.00 BK Ventspils - Pınar Karşıyaka<br><br>VOLEYBOL<br><br>Vestel Venus Sultanlar Ligi<br><br>14.00 Vakıfbank - Çanakkale Belediye<br><br>Kadınlar Challenge Cup<br><br>19.00 Aydın B.Şehir Bld. - Gen-i Volley Nova Gorica