6 Mart Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 6 Mart Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
6 MART CUMA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah
Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-03-06 09:40:11.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.3.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-03-06 10:08:44.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.3.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.