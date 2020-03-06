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6 Mart Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

6 Mart Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

06.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:266 Mart Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 6 Mart Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

6 MART CUMA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah

Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-06 09:40:11.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.3.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-06 10:08:44.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.3.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İstanbul, Gündem, Ekonomi, Güncel

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6.03.2020 10:46:05