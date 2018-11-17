6. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali

Mersin
'de bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali
kapsamında düzenlenen defilede narenciye motifleriyle işlenen kıyafetler sergilendi.
Yerli ve yabancı çok sayıda konuğun ağırlandığı festivalde, Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından sahilde defile düzenlendi.
Narenciye ağaçlarının arasından yürüyen mankenler, limon, portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyvelerin motifleriyle süslenmiş kıyafetleri sergiledi.
Katılımcıların ilgiyle izlediği defilede gerçek mandalina ağacı süslemeli bir kıyafet yoğun ilgi gördü.
Defilenin sonunda bir mankenin taşıdığı, Türk bayrağını yansıtan ay ve yıldız süslemeli kıyafet de katılımcılardan alkış aldı.
Etkinliğin sonunda konuşan Mersin Ticaret Borsası
ve Festival İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir
, Mersin'in ve Türkiye
'nin güler yüzünü insanlara yansıtmaya çalıştıklarını söyledi.
Uluslararası Narenciye Festivali,Mersin
17 Kasım 2018 Cumartesi 19:05