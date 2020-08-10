6 metre derinliğindeki su deposuna düşen muhtar yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, temizlemek istediği köyün su ihtiyacının karşılandığı depoya düşerek yaralanan muhtar hastaneye kaldırıldı.

Çiçekpınar köyünün muhtarı Yılmaz Gonca (60), köyün su ihtiyacının karşılandığı 6 metre derinliğindeki depoyu temizlerken dengesini kaybetti.

Depoya düşen muhtarın yaralandığını fark eden köy sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri de yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla depodan çıkarılan Gonca, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.