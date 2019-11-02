"6. Milas Zeytin Hasat Şenliği"

Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği başladı.

Atapark alanında düzenlenen şenliğe Muğla Valisi Esengül Civelek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, STK temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Hekatomotos Kutsal Alanı'ndan Atapark'a düzenlenen kortejin ardından halk oyunu ekibi gösteri sundu. Şenliğe katılan vatandaşlar, Milas'a özgü coğrafi işaretli zeytin yağı ürünlerine yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikler kapsamında kadınların el emeğiyle dokuduğu coğrafi işaretli Milas halıları açık arttırmayla satıldı.

Vali Esengül Civelek, şenlikte yaptığı konuşmada, şenliğin şifa kaynağı zeytin ve zeytin yağı üretimine, pazarlanmasına, tanıtılmasına ve markalaşmasına katkı sağlandığını söyledi.

Özellikle Milas'ta zeytin tarımına elverişli tarımsal araziler bulunduğuna işaret eden Civelek, "Arazi yapımız ve iklimimizle zeytincilikte güçlü bir potansiyele sahibiz. Zeytin varlığımızın kaliteli ve verimli bir şekilde artırılması için ilgili tüm taraflarla değerli çalışmalar gerçekleştirerek, hızla gelişen zeytin ve zeytin yağı sektörünü yakından takip eden bilinçli çiftçilerimizle, modern tesislerde en son teknoloji sistemleriyle kaliteli zeytin yağı üretimi yapılıyor." diye konuştu.

Civelek, ilçede son zamanlarda coğrafi işaret alan kaliteli zeytin yağı markalarında artış yaşandığını ve bundan memnuniyet duyduklarını anlattı.

Şenlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir'i telefonla aradı. Mikrofon aracılığıyla katılımcılara seslenen Pakdemirli, zeytincilik sektörü hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA