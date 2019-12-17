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6. Muhammed Afrikalı Din Alimleri Vakfı Toplantısı Fas'ta başladı

6. Muhammed Afrikalı Din Alimleri Vakfı Yüksek Konseyi Toplantısı, Fas'ın kuzeyindeki Fes kentinde 32 Afrika ülkesinden 90'dan fazlası kadın 357 din aliminin katılımıyla başladı.

17.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:066. Muhammed Afrikalı Din Alimleri Vakfı Toplantısı Fas'ta başladı
6. Muhammed Afrikalı Din Alimleri Vakfı Yüksek Konseyi Toplantısı, 'ın kuzeyindeki Fes kentinde 32 Afrika ülkesinden 90'dan fazlası kadın 357 din aliminin katılımıyla başladı.
Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Ahmed et-Tevfik, açılışta yaptığı konuşmada, "Müslümanların, içinde bulundukları yaşam sıkıntılarını hafifletmesi için kendi insanına ve ülkesine vefalı din alimlerine ve insanların durumunu bilen fıkıh alimlerine ihtiyacı var." dedi.
Afrikalı Din Alimleri Sözcüsü Tanzanya Başmüftüsü Şeyh Ebubekir Zübeyir Mbwana da toplantı kapsamında kardeşlik ve birlik vurgusunun ön planda tutulacağını belirterek, "Din alimleri olarak mesajımız, hiçbir inanç ayrımı yapmadan Afrika insanını kurtarmak olacak." diye konuştu.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve iki gün sürecek toplantıda, vakfın hedeflerinin gerçekleştirilmesi, 2020 yılı için bir dizi programın kabul edilmesi, daimi 4 komisyonun aktif hale getirilmesi ve yıllık programın belirlenmesi planlanıyor.
32 Afrika ülkesinden çok sayıda İslam alimini bünyesinde barındıran "6. Muhammed Afrikalı Din Alimleri Vakfı" Yüksek Konseyi, "Afrika halklarının ruhsal birliğini çekişmeler ve yanıltıcı ideolojilerden korumak ve aşırı ideolojik ve akidevi akımların önüne geçmek" için Haziran 2015'te Fas Kralı 6. Muhammed tarafından kurulmuştu.

Afrika, Fas, Güncel

Kaynak: AA

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