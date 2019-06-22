6. Nallıhan
Foto Safari'de fotoğrafçılar 'rastgele' dedi
ANKARA - 6. Nallıhan
Foto Safari'de fotoğrafçılar 'rastgele' dedi.Başkent Ankara
Meclisi Koordinatörlüğünde gerçekleşen Nallıhan
Kuş Cenneti 6. Foto Safari yarışması Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Vakfı, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Korum, Milli Parklar Genel Müdürlüğü
ve Nallıhan Belediyesi tarafından desteklenen yarışmada etkinliğe katılan fotoğraf tutkunları rastgele diyerek fotoğraflarını çekmeye başladı.