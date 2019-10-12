Haberler » genel » 6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, mezarı başında anıldı

6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, mezarı başında anıldı

6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, mezarı başında anıldıANKARA - 6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk, vefatının 32'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

12.10.2019 12:31
6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, mezarı başında anıldı
ANKARA - 6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk, vefatının 32'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törene Fahri Sabit Korutürk'ün ailesi, devlet erkanı ve askeri yetkililer katıldı. Özgeçmişi okunan Korutürk'ün kabrine, Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve aile çelenkleri bırakıldı.
Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından sona erdi. Tören sonunda protokol üyeleri, aile yakınlarına taziyelerini iletti.
6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, mezarı başında anıldı

Fahri Korutürk, Cumhurbaşkanı, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
12:36 Özel çocuklar ata binme heyecanı yaşadı
12:35 Finlandiyalı voleybolcular Lara sahilini temizledi
12:31 6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, mezarı başında anıldı
12:25 Araçlarda kışlık bakım zamanı
12:23 Büyük umutlarla gittiği Suudi Arabistan'da hayatı karardı
12:09 Suriye Milli Ordu askerleri gövde gösterisi yaptı
11:52 Hulusi Akar: "ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir"
12.10.2019 12:41:22