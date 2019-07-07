07.07.2019 15:35
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6'ncı kattan ölüme atladı

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ŞANLIURFA'da, Nihal Ç. (38), 6'nci kattaki dairenin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

ŞANLIURFA'da, Nihal Ç. (38), 6'nci kattaki dairenin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, öğle saatlerinde Düzler Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 6'ncı katındaki dairede ailesiyle oturan Nihal Ç., balkondan kendisini boşluğa bıraktı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Nihal Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nihal Ç.'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Güncel

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