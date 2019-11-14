Haberler » Güncel » 6'ncı ortak kara devriyesi tamamlandı - Haber

6'ncı ortak kara devriyesi tamamlandı

FIRAT'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, 4'er araç ve İHA'larla katıldığı 6'ncı ortak kara devriyesi tamamlandı.

14.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:246'ncı ortak kara devriyesi tamamlandı

FIRAT'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, 4'er araç ve İHA'larla katıldığı 6'ncı ortak kara devriyesi tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle 'ın doğusundaki 6'ncı kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Derbesiye bölgesinde icra edilen 6'ncı kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 8,9 kilometre derinlikte ve 45 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı" denildi.



Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:19 Azerbaycanlı piyanist, İstanbul'da kendi orkestrasını kurmak istiyor
13:18 Afyonkarahisar'da gelenek ve göreneklerimiz sergisi açıldı
13:12 Güner, şeker hastalığına karşı bilgilendirdi
13:16 İBB önünde "su zammı"protestosu
13:16 İtfaiye eri, dumandan etkilenen kediyi böyle kurtardı
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
12:34 Gaziantep'te HDP'ye şafak vakti 500 PÖH operasyon düzenledi
12:18 Arabasını çalıp polisten kaçan kardeşine isyan etti: Kardeşim çalacağına arabamı yaksalardı
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
11:46 Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da görüşürken Pentagon'dan F-35 açıklaması geldi: Türkiye 2020'de programdan çıkacak
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
14.11.2019 13:20:22