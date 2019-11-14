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6'ncı ortak kara devriyesi tamamlandı

FIRAT'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, 4'er araç ve İHA'larla katıldığı 6'ncı ortak kara devriyesi tamamlandı.

14.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:286'ncı ortak kara devriyesi tamamlandı

FIRAT'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, 4'er araç ve İHA'larla katıldığı 6'ncı ortak kara devriyesi tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle 'ın doğusundaki 6'ncı kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Derbesiye bölgesinde icra edilen 6'ncı kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 8,9 kilometre derinlikte ve 45 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı" denildi.

ANKARA,



Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

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