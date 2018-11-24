6'ncı Resusitasyon ve Travma Sempozyumu Maltepe Üniversitesi'nde Gerçekleşti

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:27



24 Kasım 2018 Cumartesi 16:27

Maltepe Üniversitesi ve Paramedik Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen 6'ncı Resusitasyon ve Travma Sempozyumu gerçekleşti.Maltepe Üniversitesi ve Paramedik Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen 6'ncı Resusitasyon ve Travma Sempozyumu gerçekleşti. Sempozyuma bu yıl Maltepe Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Farklı okulların yarıştığı motor yaralanmalarının durumu ile ilgili simülasyonlarda, paramediklerin kaza sonrası neler yaptıkları ve neler yapmaları gerektiği vurgulandı.Yarışmada final etabına kalan ilk beş ekibin seçildiğini ve o beş ekibin gerçekleştirdiği motor kazası simülasyonunu değerlendiren Paramedik Derneği Öğretim Görevlisi Tarık Balcı, "İki kişi motoru kullanırken düşmüş olacak. Bu yaz trafik kazaları arasındaki en fazla olay motor yaralanmalarıydı. Bu sebepten motor yaralanmalarının durumu ile ilgili bir simülasyon hazırladık. İki tane yaralımız olacak, motordan düşecek, birinin durumu çok kritik olacak, diğerinin durumu kritik olmayacak. Ekibin davranışlarını göreceğiz, yaralıyla mücadele edecekler. Bazı küçük dokunuşlar yaparlarsa, yaralılarımız hayatta kalacaklar. Ama o küçük dokunuşları yapamazlarsa, yaralılarımız hayatlarını kaybedecekler. Bunun bir süresi var 8-10 dakika içerisinde tamamlamış ve nakile hazır hale getirmiş olacaklar. Bizler Parademik Derneği olarak bu etkinliği yılda iki kere düzenliyoruz" açıklamalarında bulundu.Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile Paramedik Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 5'inci Üniversitelerarası Ambulans Rallisi yarışması ve arkasından gerçekleşen 6'ncı Resüsitasyon ve Travma Sempozyumu için burada olduklarını söyleyen Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Handan Doğan, "Paramedik Derneği ile iletişime geçerek, Rektörümüz Şahin Karasar'ın da üniversite olanaklarını bize açarak düzenlenen bu etkinlik, oldukça hareketli ve güzel geçiyor. Dün yarışmalar oldu, bugün de finalistler açıklandı. Öğrencilerimiz finale kalma başarısını gösterdiler ilk beş grup içerisine girdiler" dedi.Paramediklerin tam olarak ne yaptıklarını ifade eden Doğan, "Ambulansla acil durumlarda müdahale eden ekip başları oluyorlar ve hayat kurtarıyorlar. Gerçekleşen ÜNİ-RALLİ de en hızlı haliyle hayat kurtarma yarışı yapıldı. Gençlerimizi gerçek hayata hazırlamak için Parademik Derneği'nin düzenlediği çok efektif, çok önemli bir organizasyon" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL