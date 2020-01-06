6 Ocak 2020 Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

6 PAZARTESİ OCAK İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 447.,448.,449.,450.,451.,452.,453.,454.,455.,456.,457.,458.,459.,460.,473.,481.,482.,483.,484.,485.,ADEM YAVUZ,ANADOLU,CENGİZ TOPEL,PARK sk 09:00-16:00 saatleri arasında scada calışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251587)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ATIŞALANI sk/ MENDERES mah ATIŞALANI sk 09:00-17:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257022)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 869.,887.,ÜNVERDİ sk/ TALATPAŞA mah 1003.,1022.,1026. sk/ ÜÇEVLER mah 888.,890.,899. sk 09:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257191)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah ILGIT ÇIKMAZI,ILICA ÇIKMAZI,IRMAK,KESTANELİK sk/ İZZETTİN mah ERCAN KÖYÜ,MESLEK ÇIKMAZI,MUNTAZAM,İZZETBABA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268142)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ESENKENT mah AKSU,CEMALPAŞA,DİCLE,YAKUP CEMİL,ZEHRA YILDIZ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2267937)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk/ PINAR mah 1273.,1491.,1492.,1497.,1498.,1501.,1508.,1510.,1511. sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2267945)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ATMACA,KANARYA,KARTAL,TURNA,ŞERAFETTİN ARDA sk/ CUMHURİYET mah BARIŞ,DOĞRU,HALİM ULUŞAHİN,HAS,KAYNAK,TANDOĞAN,YAĞIZ,ŞERAFETTİN ARDA sk/ FATİH mah BILDIRCIN,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268858)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah RAHMİ APAK,RAHMİ PAŞA,SIĞIRTMAÇ,İSMAİL EREZ sk/ YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk . 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2265979)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah AMBARLAR,DEMİRCİLER SİTESİ 1.,DEMİRCİLER SİTESİ 2.,G/4.,G/5.,G/6.,G/7.,ŞEHİT ER RAMAZAN KİRMAN,ŞEHİT ERKAN ALYANAK,ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk/ ÇIRPICI mah SEYİTNİZAM,YULAF TARLASI (G/2) sk. 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268857)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118.,139.,142.,143.,144.,146. sk 12:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269038)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2515. sk/ ESKİ HABİPLER mah DEMİRCİ,TÜREL sk/ HABİBLER mah 2691.,ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268079)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah LALEZAR,TAŞ,ÇELİK,ÇİM sk/ HABİBLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268098)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI,FİLYOS sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AKINCI ,CANDAN,ESKİ EDİRNE ASFALTI,GENÇ OSMAN,GÖKÇAM,GÖRGÜLÜ,KORUK,MENDERES,PUSULA,URGAN,UZMAN,YEŞİLIRMAK,ÇAMPINAR,İNEBEY sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 607. sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR,ALAADDİN TOPUZ,DAMLALAR,ESKİ EDİRNE ASFALTI,FULYA,GÜLLER,HANIMELLER,MİNE,NERGİSLER,ORKİDELER,SÖĞÜTLÜ,VEFA POYRAZ,YASEMİNLER,YILDIZLAR,ÇINARLI sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268036)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah HİLAL,SARIOBA sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2267013)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2126.,2138.,2141.,MATBAACILAR 5. sk// ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 602. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268161)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah KALENDER sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268840)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 652.,653. sk/ YILDIZTEPE mah 463.,465.,BAĞCILAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268864)