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6 okul binasına boşaltma kararı

Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHAİstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri'de meydana gelen depremin ardından 5 ilçede bulunan 6 okul binasının inceleme yapılması için boşaltılacağını açıkladı.

08.10.2019 16:346 okul binasına boşaltma kararı
Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri'de meydana gelen depremin ardından 5 ilçede bulunan 6 okul binasının inceleme yapılması için boşaltılacağını açıkladı.
Bu okullardan bir de Bahçelievler Haznedar'da bulunan Abdi İpekçi İlkokulu. Açıklamanın ardından veliler okul önüne gelerek çocukları almak üzere toplandı. Öğlenci olan öğrencilerinin eğitimlerinin saat 17.45'te biteceği öğrenildi.
Veliler ise alınan karardan memnun olduklarını belirtiyor. Bir veli, kararın olumlu olduğunu belirtirken, bir başka veli ise bir sürede çocuğunu okula göndermediğini belirtti. Okulda bulunan çocuğu almak için bekleyen bir başka veli ise, "Hasarlı bir okulda eğitim görmektense bu şekilde olması daha iyi" dedi.



Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri, Güncel

Kaynak: DHA

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