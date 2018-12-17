6 Ölümlü Kazada, Otobüs Şoförüne Beraat

Kaynak: DHA

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde 3 yıl önce yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk, 6 kişinin öldüğü kazaya ilişkin tutuksuz yargılanan otobüs şoförü Ethem Topaloğlu (51), beraat etti.Akseki ilçesi Mahmutlu Kavşağı'nda Ağustos 2015'te meydana gelen trafik kazasında; içinde 33 yolcunun bulunduğu Metro Turizm'e ait Ethem Topaloğlu yönetimindeki 42 BIR 70 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Yalçın Öztürk yönetimindeki 06 GGJ 92 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kardeş ile çocukları yaşamını yitirdi. Ölen Zeynep Öztürk (45) ile kızı Ayşenur Öztürk (15), İsmail Öztürk (39) ve oğlu Samet Doğukan Öztürk (13), Yalçın Öztürk (34) ve oğlu Enes Öztürk (9), gözyaşları arasında toprağa verildi.TRAFİK RAPORUNDA YALÇIN ÖZTÜRK KUSURLUTutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan otobüs şoförü Ethem Topaloğlu hakkında Akseki Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, olayda 6 kişinin öldüğünü belirterek 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan dolayı görevsizlik kararı vererek dosyayı Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayla ilgili vefat edenlerin yakınları Abdullah Öztürk, Filiz Öztürk ve Sevgi Öztürk'ün otobüs sürücüsü Ethem Topaloğlu'ndan şikayetçi oldukları aktarıldı. Kazanın ardından olay yerinde Akseki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından tutulan tutanakta, Yalçın Öztürk'ün şerit izleme, değiştirme ve hız sınırlarını aşma kurallarını ihlal ettiği belirtildi.BİLİRKİŞİ RAPORLARI FARKLI FARKLIOlaya ilişkin hazırlanan iddianamede, başsavcılık tarafından resen seçilen trafik bilirkişisi Gökhan Yıldız'ın hazırladığı, Ethem Topaloğlu'nun kusurunun olmadığı, Yalçın Öztürk'ün asli kusurlu olduğunun anlatıldığı rapora yer verildi. Ayrıca kazayla ilgili diğer bilirkişilerin verdiği raporlar da iddianameye girdi. Bu raporlarla ilgili şu ifadeler kullanıldı:"Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Hakkı Coşkun tarafından düzenlenen raporda, otomobil sürücüsü Yalçın Öztürk'ün kusursuz, otobüs şoförü Ethem Topaloğlu'nun ise birinci dereceden asli kusurlu olduğu belirtildi. Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yapılan keşif işlemleri sonucunda düzenlenen bilirkişi raporlarından; makine başmühendisi bilirkişi Mehmet Tükenmez'in hazırladığı raporda, otobüs şoförü Ethem Topaloğlu'nun yüzde 75, Yalçın Öztürk'ün yüzde 25; trafikçi bilirkişi Haldun Şener'in düzenlediği raporda ise Ethem Topaloğlu'nun yüzde 50, Yalçın Öztürk'ün yüzde 50 kusurluğu şeklinde görüş belirtti."ADLİ TIP KURUMU'NDAN RAPOR ALINDIRaporlar arasında çelişkinin giderilebilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'ndan yeni rapor istendiği, gelen raporda Yalçın Öztürk'ün asli kusurlu, otobüs şoförü Ethem Topaloğlu'nun kusursuz olduğunun belirtildiği kaydedildi. Rapora şikayetçilerin itiraz etmesi üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderildiği, gelen sonuçta kusur oranlarının değişmediği hatırlatıldı. İddianamede, kazayla ilgili Ethem Topaloğlu'nun 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan yargılanarak cezalandırılması gerektiği belirtildi.SAVCI BERAAT İSTEDİKazayla ilgili dava, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kasım ayında karara bağlanan davada savcı esas hakkındaki görüşünde, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin raporu doğrultusunda sanık Ethem Topaloğlu'nun beraatini talep etti.'SORUŞTURMA EKSİK YAPILDI'Sanık Ethem Topaloğlu, duruşmada verdiği ifadede suçsuz olduğunu ifade ederek, beraatini istedi. Kazada eşi ve kızını kaybeden Abdullah Öztürk, soruşturmanın eksik yapıldığını savunarak, "Olay yerinden 50 metre ileride iş yeri vardır. İş yerinin güvenlik kamera kayıtları alınmamıştır. Kazadan 2- 3 gün sonra otobüs firması çalışanlarının söz konusu iş yerine giderek kamera kayıtlarını aldıklarını iş yeri sahibinden duydum" dedi.Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nce verilen 9 Ekim 2017 tarihli rapor doğrultusunda, tutuksuz sanık Ethem Topaloğlu'nun beraatine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verdi.- Antalya