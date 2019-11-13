Haberler » Güncel » 6 operasyonuda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Haber

6 operasyonuda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

VAN'ı da kapsayan Kıran-6 operasyonunda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu.

13.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:006 operasyonuda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
VAN'ı da kapsayan Kıran-6 operasyonunda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Operasyon kapsamında Gürpınar ilçesine bağlı Akdoğdu kırsalında yapılan arazi aramalarında, terör örgütüne ait silah ve mühimatlar ile yaşam malzemeleri ve örgütsel döküman ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Akdoğu Mahallesi Rubil Tepe mevkisinde,'Kıran-6 Şehit GK Sami Gülmez' operasyonu düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama çalışmalarında, terör örgütü PKK'ya ait sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda, 1 RPG, 7 roketatar, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 Kalaşnikov piyade tüfeği, 4 EYP düzeneği, 14 savunma tipi el bombası, 34 antitank roketatar mühimmatı, 105 roketatar sevk fişeği, 7,62 mm çapında 1465 fişek, 40 mm çapında 3 adet bomba atar mühimmatı, 18 kilogram TNT ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.


- Van

PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:04 Pakistan'da muhalefet İslamabad'daki eylemlerini sonlandırdı
21:02 Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Faslı ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla görüştü
21:02 Gannuşi Tunus'un yeni Meclis Başkanı oldu
21:00 Fenerbahçe eksik çalıştı
21:00 Erdoğan-Trump görüşmesi başladı
20:29 TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
19:58 Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
19:56 Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
13.11.2019 21:05:00