25.06.2019 16:50
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6'sı tutuklandı: Aralarında gri listede aranan terörist de var

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İstanbul'da geçtiğimiz Perşembe günü terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 'Gri' kategorideki bihücre üyesinin de aralarında olduğu 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul 'da geçtiğimiz Perşembe günü terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 'Gri' kategorideki bihücre üyesinin de aralarında olduğu 6 şüpheli tutuklandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Haziran Perşembe günü DHKP/C bağlantılı bir hukuk bürosunun Kağıthane 'deki merkezine operasyon düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan baskınlarda, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 'Aranan Teröristler' listesinde "Gri" kategoride 300 bin TL ödülle aranan "Derya" kod adlı DHKP-C'li Kamile Kayır ile avukatlar Ayşegül Ç., Nadide Ö., Görkem A., Ebru T., Özkan A. ve Gülser S. gözaltına alınmıştı. Polisteki sorguları tamamlanan 7 zanlı, 5 günlük ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah Çağlayan 'daki İstanbul Adliyesi 'ne sevk edildi. Yakalanan 7 DHKP-C'liden 6'sı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk olan şüphelilerden Özkan A. hakkında 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Kağıthane , İstanbul , Güncel

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