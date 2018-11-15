6. Şile Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği

Şile
Belediyesi'nce bu yıl 6'ncısı düzenlenen Şile Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği, 18 Kasım'da Şile Yeryüzü Pazarı'nda gerçekleştirilecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, '"ata tohumların" takas edileceği şenlik sayesinde, doğal tohumların yaşatılması ve geliştirilmesi hedefleniyor.
Yerel tohumların devamlılığını sağlamak ve önemini vurgulamak için Şile Belediyesi, Slow Şile Palamut Birliği, İlçe Tarım Müdürlüğü
, Sivil Toplum Kuruluşlarının iş birliği ile gerçekleştirecek şenlikte, müzik dinletileri çocuklar için puzzle atölyesi, tohum ekme atölyesi, yetişkinler için ekşi mayalı ekmek yapımı atölyesi, şifalı bitkiler çayı demleme atölyesi, narlı ekmek ve narlı içecek atölyesi ve ikramlar yer alacak.
Etkinlikte ayrıca organik ve doğal ürünlerin sergi ve satışının yapılacağı stantlar kurulacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şile Belediye Başkanı Can
Tabakoğlu, sağlıklı ve gerçek gıdanın başlangıcı ve özünün tohum olduğunu belirtti.
Ata-dede tohumlarının korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının da doğal besin üretimi açısından önemli olduğunu vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:
"Doğal ve adil üretimin her zaman destekçisi olduk. 57 köyümüzün desteğiyle İstanbul
'un ilk ve tek Yeryüzü Pazarı'nı kurduk. Doğal ve temiz gıda üretimi gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin girişim ve çabalarıyla gerçekleştireceğimiz 6. Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği, Şile Yeryüzü Pazarımızda 18 Kasım Pazar günü vatandaşlarımıza ve değerli İstanbullularla buluşacak."
Şile
15 Kasım 2018 Perşembe 12:17