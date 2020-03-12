6. sınıf öğrencisi, Başkan Güler'den robotik kodlama sınıfı istedi
Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı'na katılan Çamaş Yüzüncü Yıl Şehit Mustafa Nehir Ortaokulundan gelen 6. sınıf öğrencisi İclal Havva İnan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'den robotik kodlama sınıfı istedi.
12.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:11
Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı'na katılan Çamaş Yüzüncü Yıl Şehit Mustafa Nehir Ortaokulundan gelen 6. sınıf öğrencisi İclal Havva İnan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'den robotik kodlama sınıfı istedi.
Meclis kürsüsüne gelerek bir konuşma yapan İclal Havva İnan, Çamaş'ın Ordu'nun en küçük ilçelerinden biri olduğunu ifade etti. İnan, "Ordu'nun en küçük ilçelerinden birisiyiz ancak isteklerimiz fazla. Sizlerden yaşanabilir bir Çamaş istiyoruz. Oyun alanları, robotik kodlama sınıfı konusunda destek istiyoruz. İlçemiz göç veren yerlerden birisi. Göç veren bir konumda olan ilçemizde iş alanları oluşturulmasını talep ediyoruz" dedi.
Başkan Güler, İnan'ın taleplerini en kısa sürede yerine getireceklerini belirtti. - ORDU
Meclis kürsüsüne gelerek bir konuşma yapan İclal Havva İnan, Çamaş'ın Ordu'nun en küçük ilçelerinden biri olduğunu ifade etti. İnan, "Ordu'nun en küçük ilçelerinden birisiyiz ancak isteklerimiz fazla. Sizlerden yaşanabilir bir Çamaş istiyoruz. Oyun alanları, robotik kodlama sınıfı konusunda destek istiyoruz. İlçemiz göç veren yerlerden birisi. Göç veren bir konumda olan ilçemizde iş alanları oluşturulmasını talep ediyoruz" dedi.
Başkan Güler, İnan'ın taleplerini en kısa sürede yerine getireceklerini belirtti. - ORDU
Kaynak: İHA
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