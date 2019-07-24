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6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na doğru

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) tarafından gelecek yıl altıncısı düzenlenecek Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, 12 Nisan 2020'de koşulacak.

24.07.2019 13:17 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na doğru
Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) tarafından gelecek yıl altıncısı düzenlenecek Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, 12 Nisan 2020'de koşulacak.
TUYUB Başkanı Önder Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl binlerce sporcunun katıldığı etkinlik için sporcu kayıtlarının başladığını söyledi.
Maratonun, Atletizm Federasyonu'nun uluslararası organizasyonlar takviminde yer aldığını belirten Akdağ, maratonun Edirne ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığını ifade etti.
Maratona katılan atletlerin Türk-Yunan sınırını pasaportsuz ve vizesiz geçeceğini aktaran Akdağ, "Koşumuz, 12 Nisan Pazar günü Selimiye Camisi önünden saat 09.00'da start alacak. Atletler, kentin tarihi dokusu içinde hazırlanan parkurda Tunca ve Meriç nehirlerini tarihi köprülerden geçecek. Pazarkule Sınır Kapısı'na oradan da Yunanistan'daki Kastanies Sınır Kapısı'na geçen atletler, Kastanies şehrindeki güzergahı tamamlayınca başlangıç noktasına geri dönecek." dedi.
Akdağ, maratona kayıtların "www.sinirsizdostlukyarimaratonu.org", "www.tuyub.org.tr" adreslerinden başladığını belirterek, şöyle devam etti:
"Sporcular geçmiş yıllarda da uygulanan çipli sistemle yarışa katılacak. Yine çok güzel ve renkli etkinlik olacak. Kayıtlarımızı bu kez daha erken açtık. Yerli ve yabancı yüzlerce atletin katılacağı maratona rekor bir katılım bekliyoruz. Zaten her geçen yıl artan bir katılım var. Atletler yine dostluk, huzur ve barış temasıyla koşarak tüm dünyaya güzel bir mesaj verecek."

Spor

Kaynak: AA

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