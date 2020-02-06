6 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR KONUŞACAK
11.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak, yapılan tüm çalışmaları kamuoyu ile paylaşıp soruları yanıtlayacak. (TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL İLK MAÇI
20.30 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
HAKEMLER, BURHAN FELEK ATLETİZM STADI'NI DEĞERLENDİRECEK
15.00 FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile milli sporcular yenilenen Burhan Felek Atletizm Stadı'nda bir araya gelerek tarihi tesisle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
FENERBAHÇE
-Sarı lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah beyazlılar, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
GALATASARAY
-Sarı kırmızılı takım Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak
PFDK ve TAHKİM KURULU
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOL
THY EuroLeague
20.30 Anadolu Efes - Zalgiris
VOLEYBOL
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19.00 Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı VitrA