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6 takla atan aracından sağ çıktı

6 takla atan aracından sağ çıktı Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildiMERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 6 kere takla atan otomobilinden yaralı olarak kurtulan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

01.08.2019 16:31
6 takla atan aracından sağ çıktı
6 takla atan aracından sağ çıktı
Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 6 kere takla atan otomobilinden yaralı olarak kurtulan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Mersin- Adana Karayolu Huzurkent kavşağında meydana geldi. Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Mehmet Arsal (45), iş yerinden izin alıp, ailesini karşılamak için yola çıktı. Huzurkent kavşağına geldiği sırada yönetimindeki 33 P 2605 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybederek, takla atmaya başladı. 6 kere takla atan otomobil, karşı şeride geçtikten sonra durdu. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Arsal, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında kurtarıldı. Yaralı olarak araçtan çıkarılan Arsal, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, şans eseri ağır yara almadan kurtulan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Huzurkent, Mersin, Tarsus, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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