07.07.2019 00:18
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6 Temmuz 2019 Haberleri

6 Temmuz 2019 Haberleri

6 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.

Gürsel Tekin, Ata Demirer, Emre Aşık, İngiltere, Genel

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23:31   Kahraman zabıta sıcaktan bayılıp denize düşen kadını kurtardı
23:21   Ekrem İmamoğlu buğday hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti
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