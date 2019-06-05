05.06.2019 09:06
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6 terorist daha etkisiz hale getirildi

6 terorist daha etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik "Pençe Harekatı" 9. Günde devam ediyor.

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik "Pençe Harekatı" 9. Günde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgi yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Hakurk, PKK, Irak, Güncel