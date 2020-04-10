6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından, Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
10.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:30
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel