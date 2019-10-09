6 tonluk jeneratörü vinç kiralayıp çaldılar (2)

'BENİ KENDİ PLANLARINA ALET ETTİ'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 6 tonluk jeneratörü kiraladıkları vinçle çaldığı belirlenen 2 şüpheliden yakalanan Ferdi Elarslan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Parmak izinin alınmasının ardından Manavgat Adliyesi'ne getirilen Elarslan, savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Olayla ilgisi olmadığını savunan Ferdi Elarslan, "Benim böyle bir şeyin olacağından haberim yoktu. Hiçbir şey almadım. Ö.Y. her şeyi planlamış. Beni kendi planlarına alet etti. Ben suçsuzum, böyle bir suçu kabul etmiyorum" diye ifade verdi. Elarslan, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Mersin'e kaçtığı belirlenen diğer şüpheli Ö.Y.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.