Haberler » Güncel » 6 tonluk jeneratörü vinç kiralayıp çaldılar (2)

6 tonluk jeneratörü vinç kiralayıp çaldılar (2)

'BENİ KENDİ PLANLARINA ALET ETTİ'Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 6 tonluk jeneratörü kiraladıkları vinçle çaldığı belirlenen 2 şüpheliden yakalanan Ferdi Elarslan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

09.10.2019 17:536 tonluk jeneratörü vinç kiralayıp çaldılar (2)

'BENİ KENDİ PLANLARINA ALET ETTİ'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 6 tonluk jeneratörü kiraladıkları vinçle çaldığı belirlenen 2 şüpheliden yakalanan Ferdi Elarslan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Parmak izinin alınmasının ardından Manavgat Adliyesi'ne getirilen Elarslan, savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Olayla ilgisi olmadığını savunan Ferdi Elarslan, "Benim böyle bir şeyin olacağından haberim yoktu. Hiçbir şey almadım. Ö.Y. her şeyi planlamış. Beni kendi planlarına alet etti. Ben suçsuzum, böyle bir suçu kabul etmiyorum" diye ifade verdi. Elarslan, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Mersin'e kaçtığı belirlenen diğer şüpheli Ö.Y.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:21 Barış Pınarı Harekatı'nda TSK, 30 kilometre derinliğe girdi
19:20 Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
19:20 Barış Pınarı Harekatı - Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara roket isabet etti
19:20 Spor amatör spor haftası paneli bakırköy'de yapıldı
19:20 Adıyaman-halk otobüsü şoförü, güzergahtan çıkıp rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü
19:20 Çavuşoğlu: bu harekat bizim için ulusal güvenlik meselesidir
19:19 ?babasının şiddet uyguladığı kız:  üzerime oturdu, kollarımı tutup yumrukladı
9.10.2019 19:22:20