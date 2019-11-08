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6 trafodan bakır kabloları çalan şebeke çökertildi

KONYA'da, yüksek voltajlı 6 trafodaki bakır kabloları çalan şebekenin gözaltına alınan 5 üyesi tutuklandı.

08.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:22 6 trafodan bakır kabloları çalan şebeke çökertildi

KONYA'da, yüksek voltajlı 6 trafodaki bakır kabloları çalan şebekenin gözaltına alınan 5 üyesi tutuklandı. Çalıntı malzemeleri alan 2 hurdacı ise ifadeleinin ardından serbest bırakıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde merkez Meram ilçesindeki trafolarda meydana gelen bakır kablo hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmada olayları gerçekleştiren şüphelilerin Cemal Erol (18), Ramazan Menek (20), Mehmet Ali Aydın (22), Ahmet Güneş (25) ve Şaban Arslanlar (25) olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Çumra ilçesinde 2, kent merkezinde de 4 olmak üzere toplam 6 olaya karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin çalıntı kabloları sattıkları hurdacılar Ferit K. (21) ve Musa K. (25) da gözaltına alındı.

CANLARINI HİÇE SAYIP ÇALIYORLAR

Şüphelilerin yüksek voltajlı olan ve üzerlerinde 'ölüm tehlikesi' yazan trafolara ve elektrik direklerine tırmanarak bakır kabloları kesip, çaldıkları tespit edildi. Yaklaşık 100 bin lira değerinde zarar yaratan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Cemal Erol, Ramazan Menek, Mehmet Ali Aydın, Ahmet Güneş ve Şaban Arslanlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, iki hurdacı serbest bırakıldı.



Hırsızlık Büro Amirliği, Konya Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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