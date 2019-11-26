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6 TRT çalışanına Karlov davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik suikastin TRT'de yayınlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında TRT personeli 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

26.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:456 TRT çalışanına Karlov davası
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik suikastin TRT'de yayınlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında TRT personeli 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin TRT ana haberde yayınlanmasına ilişkin TRT personellerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından hazırlanan iddianamede, Merkez Sorumlusu S.Y., muhabir H.İ. ve kurgucu İ.N.'nin FETÖ'ye üye olduğunun belirlendiği, bu kapsamda şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmaları talep edildi. Haber Koordinatörü M.A.K., muhabir A.O.Ö. ve kurgucu Y.E.A.'nın ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan yargılanması istenildi. İddianamede, bazı şüphelilerin FETÖ şirketlerinde çalıştığına dair kayıtların bulunduğu ifade edildi. Öte yandan, muhabir H.İ.'nin eşinin ankesör soruşturmaları kapsamında işlem gördüğü kaydedildi. İddianame, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
(Abdullah Sarica/İHA)

Başsavcı, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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