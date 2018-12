11 Aralık 2018 Salı 20:18



Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen "6. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri" sahiplerini buldu.SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz ile Festival Direktörü Feza Sınar'ın katılımıyla Atlas Pasajı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, En İyi Yönetmen Ödülü "The Black Way" isimli filmiyle İranlı yönetmen Leila Noroozi'nin oldu.Bu yılki SETEM Emek Ödülü, Türk sinemasında yapımcı ve sanat yönetmeni olarak bir çok projeye imza atan, "Aşk-ı Memnu", "Arabesk", "Devlerin Ölümü", "Kurt Kanunu", "Tersine Dünya", "Mum Kokulu Kadınlar" ile "Şarkıcı" filmleriyle bilinen Annie Pertan'a takdim edildi.Yarışmaya Türkiye 'nin yanı sıra Çin Yunanistan , İran, Afganistan ve Pakistan 'dan 3 bin 58 film katıldı.Uluslararası kategoride, En İyi Kurmaca Film "The Cord" ile Suriye'den Allaith Hajjo'nun, En İyi Senaryo Ödülü "Beggars" ile Hindistan'dan katılan Ram Prasad Mandal'ın, En İyi Belgesel Ödülü "Heritage" ile Kırgızistan'dan katılan Ilgiz Sherniyaz'ın, En İyi Animasyon Ödülü de "Blue Tomorrow" ile Numan Ayaz'ın oldu.Kurmaca Jüri Özel Ödülü de "Cumartesi Düşleri" ile Alper Kızılboğa ile "Worm" filmiyle Özbekistan'dan katılan Samugjanov Abror'a verildi.Yarışmaya, belgesel, animasyon ve kurmaca dallarında 297 eser katıldıUlusal kategoride Volkan Güney Eker "Bıraktığın Yerden" ile En İyi Belgesel Ödülü, Batuhan Kurt "Kurbağa Avcıları" ile En İyi Yönetmen Ödülü, İris Tahhuşoğlu ve Erkan Tahhuşoğlu "Kalanlar" ile En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü, Harun Köybaşı "Sen Adam Mısın" ile En İyi Senaryo Ödülü, Hasan Akıncı ve Zeki Koyuncu "Nakavt" ile En İyi Kurgu Ödülü, Nuray Kayacan "Ardında Kalanlar" ile SETEM Özel Ödülü'nü aldı. Evrim İnci "Paradoks Bir Koşu" ile Oğuzhan Yıldız ve Uğur Ersöz de "Levir" ile Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.Animasyon Dalında En İyi Film ve En İyi Kurgu ödülleri Numan Ayaz'ın "Mavi Yarın", Jüri Özel Ödülü Çağrı Surhay Kılıç ve Fuat Değirmenci'nin "Rüya", En İyi Yönetmen ve En İyi Animatör ödülleri Batuhan Köksal'ın "Fabrika", En İyi Senaryo Ödülü Yunus Özmodanlı'nın "Avcı" filmine verildi.Kurmaca Dalında En İyi Film Ödülü'nü "Plak" ile Ece Palaz, En İyi Yönetmen Ödülü'nü "Misafir" ile Selim Şahintürk, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'nü "Misafir" ile Ercan Işık , En İyi Senaryo Ödülü'nü "Hikayeci" ile Anıl Gündoğan , En İyi Kurgu Ödülü'nü "Mahkum" ile Ercan Selim Öngöz, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü "Vaveyla" ile Gamze Karababa, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü "Küçük Adam" ile Emin Altun aldı.Jüri Özel Ödülüne ise "Elma" adlı filmiyle Şeyhmus Sarıce ve "Duvardaki Çatlak" ile Hakan Ünal layık görüldü.Uluslararası jüride, Salih Kalafatoğlu'nun başkanlığında Hüsamettin Ünlüoğlu, Ahmet Çadırcı, Zeynep Tor, Mehmet Bükülmez, Emre Yalgın , Hakan Dikmen , Reza Siami, Müjgan Tekin ve Necip Güleçer yer aldı.Toplam 297 eserin katıldığı ulusal yarışmanın jürisinde ise Oğuz Makal, Mehmet Güleryüz, Jale İncekol , Şafak Tavkul, Hüseyin Karabey , Özgül Gürbüz, Mecit Beştepe , Feza Sınar ve Yelda Özkoçak bulundu.Törende Noroozi'nin "The Black Way" filmi ile Ece Palaz'ın "Plak" filmleri gösterildi.