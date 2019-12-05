Haberler » Güncel » '6.Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri' - Haber

"6.Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri"

6. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri sinemaseverlerle buluştu.

05.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:04
6. Uluslararası Sessiz Sinema Günleri sinemaseverlerle buluştu.
Akbank Sanat Merkezi, Türkiye Fransız Kültür Merkezi, Kadıköy Sineması ve Bina'da gerçekleştirilecek festival, 8 Aralık'ta sona erecek.
Bu yıl Kadıköy Belediyesi Sinematek - Sinema Evi işbirliğiyle gösterimde yer alan filmler arasında Fransız yönetmen Rene Clair'in mizahi dille anlattığı, bir aşk hikayesi olan "Hayali Yolculuk", Türkçe altyazılı olarak, Fransız Sinematek'i küratörü Emilie Cauguy'in sunumuyla, 8 Aralık'ta Kadıköy Sineması'nda izlenebilecek.
Festivalde ayrıca Muhsin Ertuğrul'un kayıp olduğu sanılan, 1927 yılı yapımı filmi "Tamilla" da katılımcıların beğenisine sunulacak.
Bu yıl "Bilinmeyen" temasıyla yola çıkan festival, hem sinemanın ilk dönemine dair bilinmeyenleri hem de o dönemin insanlık tarihi için bilinmeyen konularını mercek altına alıyor.
Her yıl olduğu gibi en son restore edilmiş haliyle gösterilen filmlere, festival programı bünyesinde canlı müzik de eşlik edecek.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:42 "Sibirya'dan Sevgilerle" sergisi yarın açılacak - Haber
14:42 Vali Akbıyık, yatırım alanlarını inceledi - Haber
14:42 Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih'in partisi bölgesel çekişmelerin kurbanı oldu - Haber
14:41 Gölbaşı kent çiftliği projesi için sözleşme imzalandı - Haber
14:37 Türk Sağlık-Sen Niğde Temsilciliği Açıklaması - Haber
14:29 Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
13:54 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi - Haber
13:09 Erol Olçok'un ailesi: Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
5.12.2019 14:44:39