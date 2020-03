Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, insanın, hayatı görerek ve örnek alarak öğrendiğini belirterek, "İyilik haberlerinin daha çok duyurulması, iyi örneklerin ve iyilik hikayelerinin model olarak sunulması, toplumun huzuru, selameti ve istikbali açısından son derece önemlidir." dedi.TDV tarafından verilecek "6. Uluslararası İyilik Ödülleri"nin bu yılki sahipleri, Vakıf merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Basın toplantısı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Musa Coşkun'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, dünya hayatının mümin için bir iyilik yolu, ahiret hayatının ise bu yolu istikamet üzere tamamlayanlar açısından ebedi mükafat yurdu olduğunu, bu inancın, idealin ve güzel ahlakın tezahürü olarak 13 Mart 1975'te TDV'nin kurulduğunu bildirdi.İnsanın eğitim ve gelişiminde görsel ve işitsel faktörlerin önemli bir yeri bulunduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:"Hiç şüphesiz iyilik haberlerinin daha çok duyurulması, iyi örneklerin ve iyilik hikayelerinin model olarak sunulması, toplumun huzuru, selameti ve istikbali açısından son derece önemlidir. Vicdanları huzursuz eden her türlü kötülüğün ortadan kalkması ve bireyden aileye, toplumdan devlete her yerde iyiliğin egemen olması için basılı ve görsel medyanın bu konuda daha duyarlı ve bilinçli hareket etmesi önem arz etmektedir."Ödüller 12 Mart'ta takdim edilecekTDV tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "İyilik Ödülleri" programına yaklaşık 500 iyilik hikayesinin ulaştırıldığını, jürinin detaylı bir şekilde incelediği hikayelerden 7'sine "Uluslararası İyilik Ödülü" verileceğini dile getiren Erbaş, 12 Mart Perşembe günü Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İyilik" ve "Vefa" ödüllerinin sahiplerine takdim edileceğini bildirdi.Erbaş, daha sonra ödüle layık görülen isimlerin hikayelerini okudu.Ödül alacak isimlerin 5'i Türkiye'den, 2'si yurt dışındanİngiltere'nin Cambridge kentinde inşa edilen, Avrupa'nın ilk çevre dostu Cambridge Camisi'nin yapımına öncülük eden Yusuf İslam, dünyanın dört bir yanındaki yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine umut olmaya çalışan oyuncu Gamze Özçelik, müteahhitlikle uğraştığı dönemden kalan ceviz kerestelerini değerlendirmek için başladığı minber yapımında yaklaşık 40 yılı geride bırakan ve bugüne kadar birçok camiye ücretsiz minber yapan 86 yaşındaki Ali Önder, ödül alacaklar arasında yer aldı.Konya'da cezaevinde 15 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen ve bazı mahkumların da hafızlığa başlamasını sağlayan hükümlü Abdülkadir Geylani Tekgöz, 1969'da İslam'ı seçmesinin ardından satın aldığı giyim mağazasını "Takva" ismini verdiği mescide dönüştüren, burada Arapça dersler veren ve uyuşturucuya karşı mücadele yürüten ABD'li Siraj Wahhaj, İstanbul'da Bakırköy-Zeytinburnu hattında minibüs şoförlüğü yapan ve her ay iki kız çocuğunun eğitim masraflarını karşılayan Mehmet Şirin Çiçek ile Nevşehir'de, ektiği çiçeklere çocukların ismini vererek camiye gelmelerini sağlayan Taşlıbel Çiçekli Camisi din görevlisi Ahmet Aydemir'e ödül verilecek.

Kaynak: AA