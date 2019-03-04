6. Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası'nı Türk Sporcular Kazandı!

Uluslararası Yoga Federasyonu'nun (UYF) İstanbul'da gerçekleştirdiği turnuvada dörtlü koreografi sergileyen Merve Tanrıverdi - Selva Arı - Oktay Akay - Uğur Özkan altın madalyayı kazandı. Mavi gezegen konulu akrobatik koreografileriyle izleyenleri büyüleyen dörtlü, Avatar filiminden esinlendikleri muhteşem görsellikte bir Yoga şovu sahnelediler. Yoga severleri büyüleyen dörtlüden Merve Tanrıverdi'nin bu, Yoga dalında üçüncü şampiyonluğu. ABD'de uzun yıllar Yoga yapan Selva Arı'nın da şampiyonalarda pek çok birinciliği var. Gümüş madalyayı Sevgi Canönde - Erdem Alıcı çiftinin kazandığı yarışmada, Nurbahar Tüzüner ve Çiler Karataş ikilisi de bronz madalyanın sahibi oldu.

Türk Yoga sporcularının yanısıra, ABD, Fransa, İngiltere, Bulgaristan, Almanya, İsviçre, Azerbaycan, Rusya ve Hindistan'dan gelen sporcuların da katıldığı Turnuva çok uluslu gerçekleşti. Sporcular birbirinden iddialı, ilginç koreografilerle Asana olarak adlandırılan Yoga duruşlarını dansla harmanlayarak sundu. Yarışmanefeslerin tutulduğu görsel bir şov niteliğindeydi. Kadın ve erkek Yoga sporcularının beraber katıldığı Turnuva'da yaş sınırı yoktu. Esneklik, güç, dayanıklılık gerektiren zarif sunumlar tam bir konsantrasyonla sunuldu.

Şampiyonanın ev sahipliğini yapan, Türk ve yabancı sporcular için ülkemizde uluslararası Yoga Şampiyonalarının düzenlenmesine öncülük eden Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf şu açıklamayı yaptı: "Senelerdir devam eden çalışmalarımız sonucunda Yoganın bir spor olduğunu artık kanıtladık. Orijinalde Yoga bir spordur,başka sporlardan farklı olarak evrensel bir spordur; bir inanç sistemi, bir kültür, herhangi başka bir şey değildir. Orijinal Yoga Sistemi'ni olimpik bir spor olarak dünyaya takdim etmek istedik, bunun üzerinde senelerdir çalışıyoruz. 3 yıldır dünya çapında uluslararası yarışmalar, şampiyonalar organize ediyoruz. Dünyanın dört tarafından insanlarartık yarışmalar için Türkiye'ye geliyor. Yoganın spor olduğunu gösteriyoruz."

UYF Başkanı Akif Manaf, herkes Yoga yapabilir mi sorusuna da açıklık getirdi: "O'dan 100'e herkes için Orijinal Yoga Sistemi sloganımız var. Yani bebek annenin karnında Yogaya başlıyor, hamilelikten sonra çocukken de, yetişkinken de, 80-100 yaşında da Yogaya devam edebiliyor. Örneğin 80 yaşında bir insan futbol, voleybol oynayamaz, başka sporlar yapamaz ama Yogayı kolaylıkla yapabilir. Burada Yoga sporunun etkisi, evrenselliği bundan ibarettir."

Şampiyonayı düzenleyen UYF yetkilileri, sporun belirli bir disiplin dahilinde yapıldığı zaman başarıya ulaştırdığını, Yoganın da belirli bir disiplinle yapıldığında beden, zihin, ruh bütünlüğü sağladığını, insandaki doğal disiplini ortaya çıkardığını aktardılar.

Kaynak: Bültenler