6. Üniversite-Stk Buluşmaları

Atatürk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı
'nın, Erzurum
'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK
) temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, üniversite kampüsündeki Konukevi 2'de düzenlenen "6. Üniversite-STK Buluşması" kapsamında, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın kentte faaliyet gösteren, yaklaşık 200 STK, dernek ve vakıf temsilcisiyle bir araya gelerek, öneri ve isteklerin görüşüldüğünü aktardı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite ve toplum ilişkilerinde önemli aşamaların katedildiğini belirtti.
STK ve üniversite kapsamına kurulan İhtisas Komisyonu'nun amacının toplum ve kentin gelişmesine katkı sağlaması olduğunu aktaran Çomaklı, şunları ifade etti:
"Yeni nesil üniversitelerinin gerekliliklerinden biri de toplumsal birlikteliği sağlamaktır. Amacımız, kenti ve üniversiteyi buluşturmaktır. Üniversitelerin birinci görevi ise eğitim ve öğretim yapmak, topluma fayda sağlamasıdır. Biz de bunu en iyi şekilde yapmanın çabası içerisindeyiz. 61 yıllık bir üniversite olarak Türkiye
'nin sorunu olan patent ve marka sorununa el atarak yeni çalışmalar başlattık. Üniversite, toplum ve sanayiyle iş birliği içerisinde olarak bu alanda yol alacağımıza inanıyorum."
Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Başkanı Mustafa Güvenli
ise İhtisas Komisyonunun kentin ve bölgenin kalkınmasını hedefleyen çalışmalarına hızla devam ettiğini dile getirdi.
Kentin belirli bir hedefinin olmasını savunan Günvenli, "Bizler, doğunun en büyük ve en önemli kuruluşu olan Atatürk Üniversitenin iş birliği ve destekleriyle topluma fayda sağlamaya çalışıyoruz. Şehrin önce ne istediğini bilmesi lazımdır. Sonrasında ise gerçekleştirilecek toplantılarla komisyonlarımızın yapacakları çalışmalar neticesinde şehrimize özel tespitlerin yapılacağı düşüncesindeyim." ifadelerini kullandı.