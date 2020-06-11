6 yaşındaki Abdulrazak'ın karanlık dünyası Türkiye'de aydınlandı

Suriye'nin İdlib kentinde evlerine isabet eden bomba nedeniyle görme yetisini kaybeden 6 yaşındaki Abdulrazak Dip, Türkiye'de gerçekleştirilen tedavi sonucu yeniden görmeye başladı.

11.06.2020 19:01 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:09
Suriye'nin İdlib kentinde evlerine isabet eden bomba nedeniyle görme yetisini kaybeden 6 yaşındaki Abdulrazak Dip, Türkiye'de gerçekleştirilen tedavi sonucu yeniden görmeye başladı.
Şubat ayında İdlib'de bombalı saldırıda evleri zarar gören ve sol gözüne isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle görme kabiliyetini yitiren Abdulrazak Dip'e, Suriye'de yapılan müdahale sonuç vermedi. Sol gözü tamamen kapanan çocuğun sağ gözü de yaşadığı travma nedeniyle kapanma aşamasına geldi.
İsviçre televizyonunda yayınlanan röportajında Abdulrazak, Türkiye'de tedavi olabilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.
Bunun üzerine Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği harekete geçti. Abdulrazak'ın tedavi için Türkiye'ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı kanalıyla ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının destek talep edildi.
Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı da gereken bağlantılar kurulunca Abdulrazak ve ailesine ulaştı. Minik Abdulrazak'ın, Adana'da özel bir göz hastanesine sevki ve ameliyatı sağlandı.
Sargıları açılıldığında yeniden görmeye başlayan Abdulrazak'ın babası Muhammed Dip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük mutluluk yaşadıklarını ve çok heyecanlandıklarını söyledi.
İç savaşın başlamasıyla hayatlarının alt üst olduğunu ancak tüm olumsuzluklara rağmen ülkesini terk etmediğini aktaran Dip, evinin bahçesine isabet eden bomba sonucu çocuğunun görme yetisini kaybettiğini ve tedavi için Türkiye'ye sığınmaya karar verdiklerini ifade etti.
Dip, "Çok şükür Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı bize ulaştı ve çocuğumu Türkiye'ye getirip tedavisininde yardımcı oldular. Bütün masrafları karşılayıp ameliyatını gerçekleştirdiler. Çok şükür artık görüyor ve rahatız." diye konuştu. 6 yaşındaki Abdulrazak’ın karanlık dünyası Türkiye’de aydınlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Stanford Üniversitesi’nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir Haber
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu’na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Buldukları açığı Instagram’a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
AK Parti’deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Haberler››Güncel››6 yaşındaki Abdulrazak'ın karanlık dünyası Türkiye'de aydınlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:45: Almanya'daki Türkler Türkiye'ye olan seyahat belirsizliğinden şikayetçi - Haber 19:45: Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi ile ekonomi ve uluslararası konuları görüştü - Haber 19:44: 7 pilot ilde 'antikor testi' uygulaması başladı - Haber 19:41: İstanbul Havalimanı'na ilk yolcular geldi - Haber 19:41: Adana'da işkence gördüğü iddia edilen kadın, operasyonla kurtarıldı - Haber 19:14: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak - Haber 18:17: CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu - Haber 17:24: Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? - Haberler 16:49: Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı - Haber 16:47: Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu - Haberler