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6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, kumbarasındaki 515 TL'yi evine gelen polis ekiplerine teslim ederek, "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

06.04.2020 18:15 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:15
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı
Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, kumbarasındaki 515 TL'yi evine gelen polis ekiplerine teslim ederek, "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan 6 yaşındaki Mehmet Emin Yorgun, kumbarasında biriktirdiği 515 TL harçlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyiper Erdoğan tarafından başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışlama kararı aldı. 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeni ile bankaya gidemeyen Mehmet Emin mahalle muhtarı aracılığı ile polis ekiplerine "Milli Dayanışma Kampanyası" için bağış yapmak istediğini, ancak bankaya gidemediğini söyledi.
Polis ekipleri, Mehmet Emin ve ailesinin yaşadığı eve giderek bağışlamak istediği paraların bulunduğu kumbarayı aldı. Ekipler, kumbara içerisindeki 515 TL'yi bankaya götürerek, kampanya için bağışladı. Daha sonra ekipler, bankadan aldıkları dekontu götürerek, Mehmet Emin'e teslim etti. Polis ekipleri, küçük çocuğa duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, İzmit, Güncel
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