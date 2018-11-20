6 Yaşındaki Çocuk, Libertadores Finali için Oyuncaklarını Satışa Çıkardı!

Libertadores Kupası'nın finalinde 24 Kasım Cumartesi günü River Plate ile Boca Juniors karşı karşıya gelecek. Bu dev maçı tribünden izlemek isteyen 6 yaşındaki River Plate taraftarı Renzo maç bileti için oyuncaklarını satışa çıkardı.

RİVER PLATE BAŞKANI KAYITSIZ KALMADI

Renzo'nun ailesi çocuklarının bu girişimini sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede River Plate taraftarları arasında hızla yayılan paylaşım kulübe kadar ulaştı. Bu duruma duyarsız kalmayan Başkan Emanuel Julian Barneaud, Renzo ile ailesi için bilet tahsis ettiklerini açıkladı.