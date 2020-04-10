Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

6 yaşındaki Fatma, kumbarasındaki 165 TL'yi bağışladı

TÜRKİYE'nin koronavirüsle mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, 6 yaşındaki Fatma Kaya da kumbarasında biriktirdiği 165 TL ile katıldı.

10.04.2020 23:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:13
6 yaşındaki Fatma, kumbarasındaki 165 TL'yi bağışladı

TÜRKİYE'nin koronavirüsle mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, 6 yaşındaki Fatma Kaya da kumbarasında biriktirdiği 165 TL ile katıldı.

Merkez Ortakapı Mahallesi'nde oturan Ayşenur- Mustafa Kaya çiftinin kızı Fatma, kumbarasında biriktirdiği 165 TL'yi koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan kampanyaya bağışlama kararı aldı. Anne ve babasının da izin verdiği Fatma, 155'i arayarak polisten yardım istedi. Kaya ailesinin evine gelen polis memurları, Fatma'nın biriktirdiği parayı alarak bağış kampanyasının hesabına yatırdı. Polisler, bağış karşılığı aldığı makbuzu da götürerek Fatma'ya teslim etti.

Koronavirus salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda kızını dışarı çıkaramadığı için 155'i arayarak yardım istediğini söyleyen Mustafa Kaya, "Koronavirüs salgınından önce umreye gitmeyi düşünüyorduk. Anaokulu öğrencisi olan Fatma bu yüzden para biriktiriyordu. Ama Cumhurbaşkanımızın böyle bir kampanyayı başlatması üzerine parayı buraya yatırmak istedi. Çok da iyi oldu" dedi.

Kampanyaya destek vermekten duyduğu mutluluğu dile getiren minik Fatma ise kumbarasında biriktirdiği paraları kampanyaya bağışladığı için çok mutlu olduğunu kaydetti. Okulların kapanmasıyla evde kaldığı için üzülmediğini, annesine yardım ettiğini söyleyen Fatma, oyunlar oynayarak vakit geçirdiğini anlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı Haberler
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Sneijder’in gözü Fatih Terim’in koltuğunda! Haberler
Sneijder'in gözü Fatih Terim'in koltuğunda!
Haberler ›› Güncel ››6 yaşındaki Fatma, kumbarasındaki 165 TL'yi bağışladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:06: Samsun'da vatandaşlar marketlere akın etti - Haber 00:06: Tekirdağ'da fırınlarda 'sokağa çıkma yasağı' mesaisi - Haber 00:06: Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 297'ye çıktı - Haber 00:05: Sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk - Haber 00:04: Başkan Yılmaz: "Uygulama sadece 48 saat geçerli" - Haber 23:58: Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın - Haber 23:30: Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak - Haber 23:09: İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik - Haber