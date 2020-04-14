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6 yaşındaki Hakan'a polislerden doğum günü sürprizi

BOLU'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan, astım hastası Hakan Yaman'a (6) sürpriz yaparak, eve getirdikleri pastayla doğum gününü kutladı.

14.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:05
6 yaşındaki Hakan'a polislerden doğum günü sürprizi

BOLU'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan, astım hastası Hakan Yaman'a (6) sürpriz yaparak, eve getirdikleri pastayla doğum gününü kutladı. Ekiplere teşekkür eden Hakan, ileride polis olmak istediğini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan, astım hastası Hakan Yaman, annesine "Anne benim doğum günümü kimse kutlamayacak mı?" diye sordu. Oğlunun bu sorusuna üzülen Arzu Yılmaz, polisleri çok seven oğlu için Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yaman ailesinin yaşadığı Beşkavaklar Mahallesi'ndeki eve gitti. Konvoy halinde gelen ekipler, yanlarında getirdikleri pastayla Hakan'a doğum günü sürprizi yaptı. Kapıda polisleri, selam vererek, karşılayan Hakan Yaman, sürpriz için çok mutlu olduğunu söyledi. Mumları üfleyen Hakan, polisler için yaptığı resmi de hediye etti. Polisler de Hakan'a uzaktan kumandalı oyuncak polis arabası hediye etti. Hakan Yaman, büyüyünce motosikletli polis olmak istediğini söyledi.

Bu sırada duygulanan Arzu Yılmaz, "Benim polis olmayı çok isteyen bir oğlum var. Rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçiyorduk. Bir de bu süreçte evde kaldık. Videolar falan izliyorduk. Dedi ki 'Anne benim doğum günümü kimse kutlamayacak mı?'. Anneler beni anlayacaktır. Böyle bir şey düşündük. Buna müsaade edenlere, amirlere ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Çok duygusal bir durumdayım. Oğlum da inanılmaz mutlu oldu. Her çocuk mutlu olmayı hak ediyor" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Polis, Bolu, Güncel
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