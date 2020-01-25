Yaşı küçük yüreği büyük çocuk! Elazığ için yaptığı hareket takdir topladı

Elazığ 'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 1999 yılında iki deprem yaşayan Düzce 'den deprem bölgesi için yardım toplanırken, 6 yaşındaki Muhammet'in montunu çıkartıp depremzedelere göndermesi duygulu anlar yaşattı.

Akşam saatlerinde Elazığ'da yaşanan deprem için 2 deprem yaşayan Düzce seferber oldu. Başta Düzce Belediyesi ve Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcıları Kooperatifi ve Düzce Gençeller Derneği olmak üzere birçok STK tarafından belediye ve Anıt Park meydanından deprem bölgesi için yardım toplanıyor.

6 YAŞINDAKİ MUHAMMET, GİYDİĞİ MONTU GÖNDERDİ

Duyarlı vatandaşlar bölgeye gidecek tırların olduğunu öğrenince toplama alanlarına akın etti. Evlerinde bulunan battaniye, kıyafet, bebek eşyaları gibi yardımları toplayan vatandaşlar, ellerindeki poşetlerle Anıt Park'a geldi. Deprem bölgesine gönderecekleri eşyaları meydanlarda bekleyen görevlilere veren Düzceliler içinde 6 yaşındaki Muhammet Kerem Işık'ın hareketi ise duygulu anlar yaşattı. Muhammet Kerem Işık, tırın yanında bekleyen görevlilerin yanına gelerek giydiği montunu sırtından çıkarttı ve görevlilere uzattı. "Elazığ'daki kardeşlerime kendi montumu gönderiyorum. Üşümesinler" diyerek montunu yardım eşyalarının arasına koydu.

"DEPREMİ YAŞAMIŞ İNSANLAR OLARAK ELAZIĞ'I ANLIYORUZ"

Yardım yapanlar arasında yer alan Düzce Şairler ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Abdullah Çelebi de yaptığı açıklamada, "Tüm Elazığ halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ölenlere rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. 1999'da asrın felaketi olarak adlandırılan ve iki büyük depremi yaşayan Düzce insanı olarak Elazığlıları çok iyi anlıyoruz. Onlara hangi yardımları yapılması gerektiği konusunu çok iyi biliyoruz. Düzceli insanımız duyarlılığıyla yardıma başladı" dedi.

"GEREKSİNİMLERİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Yardım paketlerini toplayanlara yardım etmek için Anıt Park'a gelen Yukarıyahyalar Mahalle Muhtarı Ayşe Yıldırımoğlu da, "1999 yılında biz bunu iki kere yaşadık. Neye ihtiyaç var, neye gereksinim duyuluyor bunu çok iyi biliyoruz. Anıt Park ve Düzce Belediyesi önünde toplanmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşamış olmamızdan dolayı duyarlı olacaklarını umuyorum. Ufak, büyük fark etmez, ne kadar olduğu da önemli değil, yardımlarınızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.