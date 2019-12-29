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6 yaşındaki Narin, akülü sandalyesine kavuştu

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, 6 yaşındaki yürüme engelli Narin Ürün'e akülü sandalye hediye etti.

29.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:06 6 yaşındaki Narin, akülü sandalyesine kavuştu
'ın İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, 6 yaşındaki yürüme engelli Narin Ürün'e akülü sandalye hediye etti.

Uludere ilçesine bağlı Ödül Mahallesinde ev ziyareti gerçekleştiren Belediye başkanı Ürek, yolda karşılaştığı yürüme engelli Narin Ürün'ün evine konuk oldu. Başkan Ürek'le sohbet eden Narin, akülü sandalye talebinde bulundu. Küçük kızın talebini geri çevirmeyen Başkan Ürek, Narin'e akülü sandalye temin ederek Narin'in evinin yolunu tuttu. Akülü sandalyesini alan Narin'in mutluluğu gözlerinden okundu.

Geçtiğimiz günlerde Ödül Mahallesinde Narin'in evine konuk olduklarını hatırlatan Başkan Ürek, küçük kızın akülü sandalye istediğini ve kendilerinin de bu isteği yerine getirdiklerini söyledi. Başkan Ürek, "3 Aralık Dünya Engelliler Gününde bir engelli ailenin evine konuk olmuştuk evden çıkar çıkmaz yolda bu güzel çocuğumuzu gördük onların evine de konuk olduk. Narin akülü sandalye istediğini söylemişti. Biz bunu sipariş edip getirttik. Şimdi evlerine tekrar konuk olduk ve minik çocuğumuzun hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Hediyesini alan Narin Başkan Ürek'e teşekkür ettikten sonra akülü arabası ile sokakları gezdi. - ŞIRNAK

Sait Ürek, Uludere, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

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