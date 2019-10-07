Haberler » Güncel » Haber

6 yavrusu yangında telef olan köpek, olay yerinden ayrılmadı

Tekirdağ'da Tezcan Akyörük'e ait evin yanındaki ahırda elektrik kontağından çıkan yangında yavruları telef olan köpek, alevler söndürülene kadar olay yerinden ayrılmadı.

07.10.2019 12:38

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Tezcan Akyörük'e (43) ait ahırda elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında 6 köpek yavrusu telef oldu. Anne köpeğin alevler söndürülene kadar olay yerinden ayrılmadığı gözlendi.

Karacahalil Mahallesi'nde çiftçilik yapan Tezcan Akyörük'e ait evin yanındaki ahırda elektrik kontağından yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ot balyalarını tutuşturdu.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ahırdan dumanların yükseldiğini gören Tezcan Akyörük, durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin iş makineleriyle müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

OLAY YERİNDEN AYRILMADI

Yangında, ahırdaki 6 köpek yavrusu telef olurken, yaklaşık 600 ot balyası alev alev yanarak kül oldu. Yavruları telef olan köpeğin ise yangın söndürülene kadar olay yerinden ayrılmaması dikkat çekti.

6 yavrusu yangında telef olan köpek, olay yerinden ayrılmadı

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(8)
DÜŞÜNÜR:Allahin vardır bir bildiği, belki de yoktur. Belki hiç yoktur
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HAYVANLARI SEVEN Y:Ahırlarda elektrik kontaklarında yangınlar çoğaldı. neden devamlı kontrol edilmiyor. içlerinde Canlar yaşıyor. . canım köpek yavrularının acı ölümleri anne köpeğinde. bir yorumcunun yazdığı gibi gene insanların yaptıkları ve önemsemedikleri yanlışlıktan anne köpeğin bakışları siz insanlar . . gene ne yaptınız. benim yavrularıma diye acılı bakışlar içimi parçaladı. . nedir bu ya
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ÖZGÜL:doğurup sokağa çöpe atanlar annelik duygusu bu işte içim sızladı habere okuyunca :(
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
COSMOS:ama insanoğlu kendi yavrusunu öldürüyor düşünün hayvana hakaret edemezsin hayvandan aşağı o insanlar
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
OSTİM:Çaresizlik böyle bir şey. Rabbim o canlıya şevkat gösterenlere yardım etsin. Onunda şu an desteğe ihtiyacı var.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
DOĞRUCU:içim parçalandı sözlerin bittiği yer maalesef
Yayından Kaldır
15 0
Cevap yaz
KURT:HAYVANLAR SÖZ KONUSU OLUNCA İÇİM PARÇALANIYOR HEM SEFİL BİR HAYATA MAHKUM ETTİK ONLARI HEM BİZDEN DAHA ÇOK HAK EDİYORLAR YAŞAMAYI . . . MASUM CANLARIN DÜNYA DENEN REZİL YERDE ONCA PİSLİĞE DAYAĞA TECAVÜZE AÇLIĞA KATLANMAK ZORUNDA OLMALARI BENİM İÇİMİ EZİYOR. DİLERİM KÖKÜMÜZ KURUR DÜNYA ONLARA KALIR. CANIM BENİM O KADAR ÜZÜLDÜM Kİ
Yayından Kaldır
14 0
Cevap yaz
ALİ BİLDİREN:len gardaş bu nasıl yara. . . oyy oyy
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
18:07 Marketten keserli soygun
18:06 Erdoğan-Vucic ortak basın toplantısı
18:05 Rasulayn'de PKK/YPG'li teröristlerden savunma hattı
18:05 "Sırbistan ile sahip olduğumuz vizyon birliği bölge için büyük bir fırsattır"
18:04 Gazze'de elektronik sigaraya yasak
18:04 Kırsal kesimdeki çocuklar için 'oyun sandığı' eğitim seti
18:04 İzmir'de, kimyasal madde yangını korkuttu