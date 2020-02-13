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6 yıl aradan sonra kar yağınca halay çekip oyun oynadılar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçe merkezine 6 yıl aradan sonra kar yağınca gençler halay çekti, çocuklar kayarak eğlendi.

13.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:18
'nın ilçe merkezine 6 yıl aradan sonra kar yağınca gençler halay çekti, çocuklar kayarak eğlendi.
Akşam saatlerinde ilçe merkezi ve kırsal alanlarda başlayan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Araçların üzeri ve yolları kaplayan karı gören vatandaşlar sokak ortasında müzik eşliğinde halay çekti. İlk kez kar gören çocuklar naylon ve leğenlerle kaymaya çalıştı. Renkli görüntülerin oluştuğu kar yağışında, bazı çocukların arabalara tutunarak kaymaya çalışması, korkulu anlara neden oldu. Uzun aradan sonra kar gören çocuklar, çok mutlu olduklarını ve daha fazla karın yağmasını istediklerini belirtti.
Okullar bir gün tatil
Bu arada etkili olan kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa Valiliği tarafından il ve ilçelerde bir gün süreyle okulların tatil olduğu duyuruldu.
(İHA)
6 yıl aradan sonra kar yağınca halay çekip oyun oynadılar

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: İHA


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