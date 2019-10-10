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6 yıl hapis cezası ile aranan yaşlı adam yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık ve parada sahtecilik suçundan aranan 69 yaşındaki şüpheliyi yakaladı.

10.10.2019 10:346 yıl hapis cezası ile aranan yaşlı adam yakalandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık ve parada sahtecilik suçundan aranan 69 yaşındaki şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgilere, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adli makamlarca kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşyadan hırsızlık ve parada sahtecilik suçlarından hakkında her iki dosyadan 6 yıl hapis cezası bulunan 69 yaşındaki H.D. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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