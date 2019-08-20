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6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hırsız yakalandı

KOCAELİ ve Kütahya'da, 'hırsızlık' ve 'nitelikli yağma' suçuna karışan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari Sezer Y. (24) polis ekiplerince yakalandı.

20.08.2019 16:31 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hırsız yakalandı
KOCAELİ ve Kütahya'da, 'hırsızlık' ve 'nitelikli yağma' suçuna karışan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari Sezer Y. (24) polis ekiplerince yakalandı.
İzmit'te 2013 yılında 'nitelikli yağma' olayına, 2015 yılında ise 'hırsızlık' olayına karışan Sezer Y. hakkında, 2018 yılında da Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde karıştığı hırsızlık olayıyla birlikte, toplam 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkemelerin kararlarını açıklamasının ardından teslim olmayan Sezer Y. hakkında arama kararı çıkarıldı. Harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Sezer Y.'yi bulmak için çalışma başlattı. Şüphelinin İzmit'te özel halk otobüsünde olduğu ihbarını alan ekipler, harekete geçti. Otobüsü Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi'nde durduran ekipler, Sezer Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sezer Y., Kandıra'daki cezaevine gönderildi.


Kocaeli, Kütahya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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