6 yıl sonra serbest kalan Filistinli genç ile annesinin duygulandıran buluşması

İsrail, (DHA) ? İsrail, Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli İsmail Ramiz'i 6 yıl sonra serbest bıraktı.

İsmail Ramiz 2013'te Kudüs'te bazı eylemlere katıldığı iddiasıyla İsrail ordusu tarafından gözaltına alınmıştı. Ramiz, bugün 6 yıl sonra serbest bırakıldı. Ramiz'in serbest bırakıldıktan sonra annesine sarıldığı anlar kayda alındı.

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-İsmail Ramiz'in annesine sarıldığı anlar

-Akrabalarının İsmail Ramiz'le buluşması

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