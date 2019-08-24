6 yılda 12 kilo veren oyuncu Büşra Pekin, iğne ipliğe döndü

Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki başarısıyla adını duyuran sonrasında da yer aldığı dizi ve filmlerdeki oyunculuğuyla söz ettiren Büşra Pekin, önceki gün sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülendi. Verdiği kilolarla dikkat çeken Pekin, adeta iğne ipliğe döndü.

SON GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süredir şarkıcı Ersay Üner ile birlikte olan güzel oyuncu önce gün Nişantaşı'nda kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Oldukça mutlu olduğu gözlemlenen Pekin, yeni görünümü hakkında da konuştu. Kilolarını bir anda vermediğini dile getiren Büşra Pekin, zayıflama sürecinin 6 yıl sürdüğünü anlattı. Pekin, "Sağlıklı bir diyet uyguladım, spor yaptım. 6 yılda 12 kilo verdim. Yani benimki bir anda olmadı." dedi.

SENEYE EVLENECEKLER

İş yoğunlukları nedeniyle bir süredir planladıkları düğün tarihini ertelemek zorunda kalan çift, 2020'de nikah masasına oturmayı planlıyor.